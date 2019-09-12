Разведка США считает, что РФ форсирует работы по созданию ракет неограниченной дальности

Вашингтон, 12 сентября. Разведка США считает, что Россия планирует досрочно поставить на вооружение ракеты неограниченной дальности «Буревестник».

Как сообщает американский телеканал CNBC, речь идет о крылатых ракетах с малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установкой «Буревестник» (Skyfall по классификации НАТО), которые будут поставлены на вооружение в РФ раньше, чем планировалось: в ближайшие шесть лет.

По данным одного из источников телеканала, Россия проводила испытания новой крылатой ракеты уже пять раз. Разведка США установила, что самый длительный полет продолжался более двух минут, за это время «Буревестник» преодолел расстояние 35,4 км. Собеседники CNBC утверждают, что все испытания завершились неудачно, поскольку ядерная энергоустановка не смогла запуститься.

Телеканал связывает эти данные с инцидентом в Архангельской области, после которого президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтон «многое понял».

«США многое поняли после взрыва ракеты в России. У нас есть похожие, более продвинутые технологии», — сообщил Трамп.

Российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте прошлого года сообщил о разработке в РФ целого ряда новых видов вооружений. В нынешнем году, развивая тему, он рассказал о начале серийного производства комплекса «Авангард», успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и крылатой ракеты «Буревестник». По словам Путина, разработка нового оружия идет «без сбоев, по плану».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что новые ядерные бомбы США оказались дефектными, в результате чего их серийный выпуск решено было отложить на полтора года.