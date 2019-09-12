Центробанк РФ отозвал лицензию у иркутского «ГринКомБанка»

Иркутск, 12 сентября. Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Иркутске АО «ГринКомБанк».

Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 сентября лицензии на осуществление банковских операций у АО «ГринКомБанк», зарегистрированного в Иркутске под №1184. Как отмечает пресс-служба ЦБ РФ, по величине активов кредитная организация занимала 410 место в банковской системе России.

Сообщается, что Центробанк принял такое решение в связи с тем, что «ГринКомБанк» допустил уменьшение величины собственных средств ниже размера уставного капитала и не выполнил предписания ЦБ о приведении в соответствие данного параметра. Также банк неоднократно нарушал федеральные законы, регламентирующие банковскую деятельность. Существенную долю в активах «ГринКомБанка» составляло непрофильное имущество, не используемое в основной деятельности, а более 90% ссудной задолженности юридических и физлиц признано безнадежной.

В банк назначена временная администрация Банка России. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика с учетом начисленных процентов. Выплатой вкладов займется Агентство по страхованию вкладов, уточняется в сообщении.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что ЦБ РФ лишил лицензии «РАМ банк».