Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости в военной сфере

Вашингтон, 12 сентября. Госсекретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс призвал Россию к большей открытости в проведении военных учений.

Как пишет ТАСС, Гарисонс выступил с соответствующим заявлением в ходе конференции в Гудзоновском институте в США.

«Думаю, что после многих событий 2014 года есть разные варианты снижения напряженности. Например, Россия должна быть более открытой в плане военных учений. Латвия и Россия поддерживают контакты, в том числе, по линии министерств иностранных дел. Никакие каналы не закрывались», — отметил он.

Гарисонс сообщил также, что в Прибалтике не планируется развертывание дополнительной инфраструктуры сил НАТО. Он заявил, что подразделения Североатлантического альянса и так уже размещены в регионе.

Напомним, военная техника и военнослужащие США размещены в Латвии с 2014 года в рамках операции Atlantic Resorve, предусматривающей «усиление восточного фланга НАТО». По словам Гарисонса, штаб многонациональной дивизии Североатлантического альянса «Север» достигнет оперативной готовности в начале следующего года.

«Мы серьезно продвинулись в создании дивизии «Север». К началу 2020 году штаб дивизии перейдет в первичную оперативную готовность. Полная готовность обеспечит координацию командования силами в регионе», — сообщил госсекретарь латвийского оборонного ведомства.

Гарисонс выразил удовлетворенность военной поддержкой со стороны США и заявил, что надеется на ее усиление в будущем.

Штаб дивизии «Север» был организован в Латвии в марте нынешнего года. По планам, он войдет в общую командную сеть подразделений НАТО, отвечающих за оборону в Балтийском регионе.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что США одобрили продажу истребителей F-35 Польше с целью снижения зависимости Варшавы от российского оборудования.