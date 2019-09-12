МИД Украины увидел во встрече Земана с русинами угрозу суверенитету страны

Киев, 12 сентября. Министерство иностранных дел Украины расценило встречу президента Чехии Милоша Земана с членами организации «Всемирный совет подкарпатских русинов» как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность страны.

В МИД Украины пригласили для дачи разъяснений посла Чехии Радека Матулу.

«Чешский дипломат отрицает любые призывы со стороны Чехии в отношении русинской автономии в Закарпатье», — говорится в сообщении ведомства.

По словам украинских дипломатов, Матула подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках ее границ. В украинском МИД подчеркнули, что продолжат пресекать попытки ставить под сомнение целостность и суверенитет страны.

Напомним, разные этнографы причисляют русин как к украинцам, так и к самостоятельному этносу. Часть самих русинов считают себя отдельным народом, другая часть — причисляют себя к украинцам. Русины проживают в западной Украине, Сербской Воеводине, юго-восточной Польше, Венгрии, на северо-западе Румынии,и на западной Украине.

В сентября 2018 года Геннадий Москваль, занимавший посте главы Закарпатской областной администрации, заявил, что Чехия может начать выдавать жителям Закарпатья свои паспорта. Он напомнил, что до 1944 года территория Закарпатской области входила в состав Чехословакии, а потом и Венгрии. По его словам, многие жители сохранили у себя венгерские и чехословацкие паспорта.

«В Чехии поднимают вопрос о предоставлении гражданства бывшим подданным Чехословакии в Закарпатье», — заявил Москаль.

Напомним, в сентября 2018 года в Сети появилась в видеозапись, на которой снят процесс получения венгерского гражданства жителями Украины. Они произносят клятву на верность Венгрии. Дипломаты требуют от украинцев скрывать факт получения нового гражданства.

После этого на Украине разгорелся дипломатический скандал. Эксперты заявили, что Чехия может начать выдавать украинцам свои паспорта по примеру Венгрии.