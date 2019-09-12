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Следователи заинтересовались конфликтом в школе из-за прически ученика «под Ибрагимовича»

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Следователи заинтересовались конфликтом в школе из-за прически ученика «под Ибрагимовича»

Сосновоборск, 12 сентября. Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю проводит проверку по факту инцидента в школе города Сосновоборска. Руководство учебного заведения потребовало четвероклассника сменить прическу.

Мальчик захотел стать похожим на своего кумира известного футболиста Златана Ибрагимовича. Ребенок обесцветил волосы до светлого блонда, а также сбрил волосы на висках. На затылке появился небольшой хвостик.

Как сообщает телеканал «360», руководство школы считает внешний вид ребенка вызывающим. По их словам, он покрасил волосы в неестественный цвет.

Тренер ребенка по футболу Александр Глушков заявил, что внешним видом мальчика недовольны завуч и директор школы, а одноклассники и старшеклассники не пристают к ребенку из-за прически.

Ранее ученицу с синими волосами не допустили к занятиям в школе в Петербурге.

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Источник: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю
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