Названа дата появления обновленного Skoda Rapid в автосалонах России

Франкфурт-на-Майне, 12 сентября. Глава российского офиса Skoda Ян Прохазка назвал дату появления обновленной версии лифтбека Skoda Rapid в автосалонах России.

Как рассказал Прохазка в кулуарах Франкфуртского автосалона, новая версия Skoda Rapid появится в России не раньше конца зимы 2020 года, сообщает сайт «Автоновости дня».

«Люди еще не снимут куртки, когда на российский рынок выйдет обновленный Rapid. Все обновления для Rapid готовятся с учетом пожеланий россиян», — рассказал руководитель российского офиса Skoda.

Обновленный лифтбек появится на рынке РФ раньше, чем в Европе, где старт его продаж намечен на осень следующего года. Третий рестайлинг автомобиля, вероятнее всего, станет последним перед выходом нового поколения.

Планируется, что Skoda Rapid в новой версии будет собираться на автозаводе в Калуге, откуда его будут поставлять в автосалоны России и европейских стран.

Актуальная версия автомобиля доступна на территории РФ в трех комплектациях с бензиновыми двигателями объемом 1,6 литра и мощностью 90 и 110 л.с., а также турбированным 1,4-литровым двигателем мощностью 125 л.с. Минимальная цена бюджетного чешского лифтбека составляет 785 тысяч рублей.