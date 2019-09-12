Минтруд намерен готовить россиян к пенсии уже с 45 лет

Москва, 12 сентября. Граждане России получат возможность контролировать, насколько полно и точно собираются сведения, необходимые для назначения пенсии. Как сообщается, чиновники собираются привлекать к этой процедуре граждан уже с 45 лет.

Сейчас проверять информацию можно через личный кабинет на сайте ПФР, однако об этой услуге знают далеко не все, кроме того, пока что сервис не присылает уведомления о существовании такой возможности. Это приводит к тому, что некоторые граждане сталкиваются с ошибками учета стажа непосредственно в момент оформления пенсии.

Чтобы решить эти проблемы, ориентировочно в 2022 году должен заработать суперсервис «Пенсия онлайн», разработкой которого занимается Минтруд. Его пресс-служба рассказала, что чиновники намерены вести работу с теми гражданами, которые уже достигли 45 лет, чтобы заблаговременно предоставлять им всю необходимую информацию об их трудовой деятельности, сведениями о которой располагает ПФР.

Если пользователь найдет ошибку в собственных данных, он сможет воспользоваться возможностью подать заявление в ПФР. Так как в 2022 году срок выхода на пенсию для женщин составит 57 лет, а для мужчин – 62, россияне получат примерно 12-17 лет на уточнение данных. К завершению пенсионной реформы этот срок составит 15-20 лет.

«Важно проконтролировать, чтобы в страховом стаже были учтены периоды отпуска по уходу за ребенком, служба в армии и т.д.», — заявил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

В том случае, если гражданин направит в ПФР запрос с указанием о том, что в его ИЛС не отражен некий период работы, сотрудники фонда проведут проверку этой информации. В случае ее подтверждения, будут внесены соответствующие коррективы, пишет газета «Известия».

Кроме того, Минтруд намерен привлекать россиян с 45 лет к управлению средствами пенсионных накоплений в рамках того же проекта «заблаговременной работы». Это позволит гражданами самостоятельно управлять часть своих пенсионных накоплений.