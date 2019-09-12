Вышинский считает, что Зеленский намерен закончить «войну Порошенко»

Москва, 12 сентября. Журналист Кирилл Вышинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет закончить войну в Донбассе.

В интервью KP.RU Вышинский рассказал о том, что, по его мнению, Зеленский будет делать с доставшимся ему «наследием Порошенко». Журналист считает, что действующий президент Украины, оставаясь заложником сформированной до него «системы», какое-то время продолжит «идти по инерции», но с первых дней у власти подает «сигналы», свидетельствующие о намерении урегулировать ситуацию на юго-востоке страны.

«У Зеленского есть хорошая фраза: «Не мы начали эту войну, но мы должны что-то с ней сделать». Причем он прекрасно понимает, что в этот момент говорит про Порошенко. И трезвомыслящие люди прекрасно понимают. Сигналов много, я их вижу. Понимаю, что Зеленскому иногда приходится идти по инерции. Он заложник политической системы, которая существует на Украине. Слава тебе, господи, он ее разрулил. Потому что если бы у него не было большинства в парламенте, он бы все время был в каком-то шпагате, без правой или без левой руки», — сказал Вышинский.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан на Украине в мае прошлого года по обвинению в государственной измене и поддержке республик Донбасса. Суд неоднократно продлевал его арест, несмотря на многократные обращения мирового журналистского сообщества, требующего его освобождения. Вышинский получил свободу 7 сентября в ходе состоявшегося между Россией и Украиной обмена заключенными по схеме «35 на 35».

Как пишет «Газета.ру», Киев планирует вернуть из России еще 113 своих граждан. Переговоры между двумя странами, сообщает издание, уже начались.

Гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года, когда жители Донецкой и Луганской областей Украины отказались признавать легитимность пришедшего к власти в стране в результате государственного переворота правительства. В ответ Киев объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции». Жертвами боевых действий, по данным ООН, стали не менее 13 тысяч человек. Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать позиции защитников Донбасса, регулярно открывая огонь по населенным пунктам, где проживают мирные жители.