Махачкала, 12 сентября. Чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова торжественно встретили в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил глава правительства Дагестана Артем Здунов.

«Сегодня поздно ночью в аэропорту столицы встретили чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Торжественный прием прошел под зажигательные танцы легендарного коллектива «Лезгинка», — написал Здунов на своей странице в Instagram.

Напомним, Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе 7 сентября. В третьем раунде он победил американского спортсмена Дастина Порье.

Сразу после боя россиянин в интервью ведущему бойцовского шоу Ultimate Fighting Championship рассказал, как зарядился энергией перед поединком.

«Я столько папах здесь вижу. Я очень горд, потому что там, где я вырос, в горах, мы носим папаху не потому, что каждый может ее носить. Ее носят настоящие мужчины. От этой папахи я заряжался энергией, когда заходил сюда», — заявил Нурмагомедов.

Боец ММА Дерек Брансон восхитился победой Нурмагомедова. По его словам, в поведении российского спортсмена завораживает контроль над поединком и его спокойствие.

Российский музыкант Юрий Лоза заявил, что не считает Нурмагомедова лучшим российским спортсменом.

«Главным спортсменом России я бы его не назвал. У нас много видов спорта, где мы имеем хороших спортсменов. Пловцы выигрывают, легкоатлеты, футболисты в гостях обыгрывают Шотландию, хоккей — отдельная тема», — заявил Юрий Лоза.

Как сообщает «Газета.ru», менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз назвал канадца Жоржа Сен-Пьера следующим возможным соперником Нурмагомедова.

«Мы делаем то, чего хочет Хабиб, и если Хабиб позвонит мне и скажет, что хочет боя с Сен-Пьером, то он и будет следующим», — заявил Абдельазиз.

До этого в СМИ появилась информация, что вероятным соперником российского чемпиона станет Тони Фергюсон. Американский спортсмен негативно оценил успех россиянина, заявив, что Нурмагомедов был «ленивым и однообразным», сообщают «Известия».