Минфин США и бизнесмен Гапонцев подписали мировое соглашение

Вашингтон, 12 сентября. Мировое соглашение было подписано по делу о включении российского бизнесмена Валентина Гапонцева в так называемый «список российских олигархов». Его подписали представители российского предпринимателя и министерство финансов США.

Обе стороны подали ходатайство в суд с просьбой закрыть дело. В нем содержится предложение прекратить производство по делу на три года и окончательно закрыть его 11 сентября 2022 года, если у обеих сторон не будет возаржений.

«Стороны просят, чтобы 11 сентября 2022 года, по истечении трехлетнего периода приостановки дела, суд закрыл дело без права повторной подачи иска, причем каждая сторона будет нести собственные расходы и пошлины на ведение дела, если суд не возобновит производство до указанного срока», — гласит текст ходатайства.

Напомним, что ранее Гапонцев подал иск к Минфину США, заявив, что включение его в так называемый «список российских олигархов» наносит ущерб его репутации и бизнесу. Сам список представляет собой первые 96 строчек рейтинга богатейших бизнесменов России, опубликованного журналом Forbes в марте 2017 года. Данный список не подразумевает немедленного введения санкций против перечисленных в нем лиц, однако предполагает, что они могут быть объявлены в ближайшем будущем. Некоторые фигуранты данного списка уже заявили протест, указав, что не являются гражданами РФ или даже разыскиваются властями России по подозрению в совершении противоправных действий.