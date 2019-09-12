МИД РФ прокомментировал планы Израиля по Иорданской долине

Москва, 12 сентября. В МИД РФ считают, что планы Израиля распространить суверенитет страны на Иорданскую долину подорвет надежды на палестино-израильское урегулирование.

Российские дипломаты отметили, что представители арабского мира негативно отнеслись к заявлению премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Разделяем озабоченность в связи с подобными планами израильского руководства, реализация которых может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе, подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что комплексное политическое решение палестино-израильского конфликта следует проводить на основе «концепции создания двух государств для двух народов в границах 1967 года».

Дипломаты отметили, что противоречия между израильтянами и палестинцами необходимо урегулировать через прямые переговоры на основе резолюции СБ ООН, Арабской мирной инициативы, и «Мадридских принципов».

Напомним, 11 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что суверенитет страны будет распространен на Иорданскую долину. Он планирует предпринять первые шаги по этому вопросу после формирования нового кабинета министров после выборов в кнессет. Они пройдут 17 сентября.

Ранее МИД РФ осудил позицию США по сносу Израилем палестинских домов в Восточном Иерусалиме.