Киев, 12 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает провести переговоры в «нормандском формате» в ближайшее время.

Зеленский планирует провести переговоры «нормандской четверки» в Париже. Об этом он заявил в ходе церемонии вручения вверительных грамот послам ряда стран, в числе которых — Франция.

По данным пресс-службы украинского президента, в ходе встречи с послом Франции он обсудил дальнейшую активизацию политического диалога и экономического сотрудничества между двумя государствами.

«Достигнута договоренность о принятии в ближайшее время конкретных шагов для этого. Глава государства отметил роль Франции в рамках «нормандского формата» и выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как пишет «Газета.ру», накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит в «нормандском формате» может состояться через несколько недель. По ее словам, целью встречи станет «достижение более значительного прогресса». Меркель отметила, что состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными — крайне позитивный шаг.

Ранее встречу «нормандской четверки» анонсировал и глава Франции Эммануэль Макрон. Он сообщил, что саммит пройдет в сентябре на уровне глав государств и правительств.

О том, что возможность проведения встречи прорабатывается, сообщил также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что саммиту должна предшествовать большая «домашняя работа».

Война в Донбассе началась в 2014 году, когда жители Донецкой и Луганской областей Украины отказались признавать легитимность пришедшего к власти в Киеве в результате госпереворота русофобского правительства. После этого на юго-востоке страны началась так называемая «антитеррористическая операция», по сути — гражданская война, развязанная правительством во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко против собственного населения. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопросы мирного урегулирования обсуждаются на разных уровнях, в том числе, в «нормандском формате», однако, выстрелы в Донбассе звучат по сей день.