Минкомсвязь предложило отдать 5G частоты фиксированной связи

Москва, 12 сентября. Частоты для 5G в диапазоне от 3,4 до 3,8 ГГц могут передать фиксированным операторам. С таким предложением выступил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.

Указанный частотных диапазон является приоритетным для стандарта связи 5G и в ряде стран мира он является свободным. Большинство производителей оборудования ориентируются именно на него. В то же время, в России им пользуются различные государственные ведомства, включая силовые службы. Отмечается, что военные не хотели бы использовать эти частоты совместно с гражданскими сервисами.

Однако замглавы Минкомсвязи Олег Иванов еще весной заявил, что ряд фиксированных операторов имеют частоты в этом диапазоне. Как следствие, он намеревался поставить на рассмотрение вопрос о переиспользовании их для нужд 5G.

Ранее сообщалось, что к середине 2020 года первые сети стандарта 5G должны быть развернуты в крупных городах России. О таких планах объявили все сетевые операторы «большой четверки»: МТС, Билайн, Мегафон и Tele2.

Первыми российскими городами, в которых появятся коммерческие сети 5G, станут Москва, Петербург и Казань. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО. Акимов подчеркнул, что приоритет в развитии сетей 5G в нашей стране отдадут российским компаниям. При этом вице-премьер отметил, что в строительстве сетей связи пятого поколения будет использован не только российский потенциал, который есть сейчас, но и созданный в течение двух следующих лет.