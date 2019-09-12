В Болгарии в ужасе от антироссийского шабаша американских марионеток

София, 11 сентября. Общественность Болгарии планирует выдвинуть ультиматум министерству иностранных дел страны из-за русофобского поведения.

Антироссийские тенденции стремительно набирают обороты в Болгарии. Лидер движения «Русофилы» Николай Малинов был задержан на днях в этой стране по обвинению в шпионаже в пользу России, при этом ранее прошли обыски в издательстве «Русская Болгария». Кроме того, буквально вчера, 11 сентября 2019 года, на 10 лет был запрещен въезд в Болгарию исполнительному директору Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» генерал-лейтенанту СВР Леониду Решетникову и главе группы компаний Царьград Константину Малофееву.

Федеральное агентство новостей обсудило происходящее с руководителем болгарской редакции информационного агентства «Новостной фронт» (News Front) Асей Зуан.

«США всерьез занялись Болгарией, — констатировала она. — У них это план «Б» — Болгария, по аналогии с Украиной. США сами хвастались, что операция «Украина» у них самая успешная в войне против России. И, видимо, они вошли во вкус и решили применить у нас в Болгарии ту же схему».

По мнению собеседницы ФАН, одна из причин столь резких действий США заключается в том, что они теряют гегемонию в мире.

«У нас в Болгарии есть такое выражение — «зима самая страшная перед своим уходом», — отметила Зуан. — США теряют свою «корону» властелина мира, мир меняется — он больше не будет однополярным. И, вопреки антирусской пропаганде, многие страны Европы уже сами начали тянуться к России, так как понимают, что поведение США на мировой арене схоже с поведением психа, который может натворить страшное, чувствуя свою безнаказанность».

Зуан полагает, что глобалистская часть политических элит США «психанула» после усиления контактов между Россией и Францией в связи с планом по урегулированию вооруженной агрессии Украины против Донбасса, которую развернул Порошенко по указке США.

«В Вашингтоне прекрасно понимают, что Владимир Путин успеет рано или поздно спасти Украину от американских лап. Чувствуя, что их «проект Украина» подходит к концу, американцы занялись Болгарией, — объяснила руководитель болгарской редакции «Новостного фронта». — То, что они успели развернуть у нас в стране — яркая демонстрация того, как они впились в госструктуры Болгарии и не стесняются давать указания. Мы стали свидетелями развертывания новой русофобской атаки. Ну просто представьте — у нас, болгар, более 13 веков истории, духовные и кровные связи с Россией. И вот сперва появляется скандальное, анонимное, сообщение на сайте МИД Болгарии, далее следует арест и преследование русофилов, с громкими обвинениями в госизмене и шпионаже в пользу России».

Ася Зуан уверена, что все это — только начало, и продолжение не заставит себя ждать.

«Но мы будем бороться, мы сделаем все, что в наших человеческих силах, чтобы не допустить реализации в нашей стране антироссийского, антиболгарского, античеловеческого плана США. 13 сентября у нас в Болгарии будет акция перед зданием МИД с требованиями извиниться перед Россией за хамское заявление, которое было ранее опубликовано на сайте этой структуры, — рассказала она. — Если мы не услышим извинений, то будем требовать отставки главы МИД. Так же будет акция в поддержку арестованного Николая Малинова, которого наша прокуратура по заказу из США объявила шпионом России и изменником Родины».

По ее словам, накануне 11 сентября на сайте посольства США в Болгарии появилось циничное сообщение, в котором говорится о том, что США приветствуют «борьбу правоохранителей против злонамеренного влияния России», и что они в курсе расследования.

«Притом, что они и являются организаторами нового шпионского RussiaGate у нас в Болгарии, то они, конечно, в курсе... — констатировала Зуан. — И все это случается в то время, когда Болгария и Россия будут отмечать 140-летие установления дипломатических отношений. Случайно, да? И когда впервые за 10 лет у нас начали возобновляться контакты на высшем уровне, обсуждение Турецкого потока, завершение начатого еще в 1987 году строительства АЭС «Белене».

Зуан также напомнила, что премьер-министр Болгарии попытался отреагировать на ситуацию.

«Суть его комментария: «не думайте, что мы так хотели, так поступить. Мы сами в шоке. Я хочу, чтобы вы знали — я понимаю, что это не может не повлиять на отношения между Болгарией и Россией» В его словам ощущается беспомощность! Америкосы оккупировали страну и делают что, им вздумается», — подытожила собеседница ФАН.

Также напомним, что в начале сентября на сайте МИД Болгарии было опубликовано заявление, в котором «сомнительным историческим тезисом» названо утверждение, что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы.