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Пушков заявил, что Болтон пытался сорвать переговоры между США и КНДР

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Пушков заявил, что Болтон пытался сорвать переговоры между США и КНДР

Москва, 12 сентября. Глава комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о причинах увольнения советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Пушков считает, что Болтон пытался сорвать переговоры между США и Северной Кореей.

«Угрожать Киму «ливийским сценарием» в момент, когда Трамп пытался убедить его отказаться от ядерного оружия, было со стороны Болтона явной попыткой сорвать переговоры. Или просто глупостью, что ничуть не лучше», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Пушков заявил, что Болтон пытался сорвать переговоры между США и КНДР

Ранее Дональд Трамп заявил, что Болтон совершал ошибки, находясь на посту советника по национальной безопасности. Американский лидер подчеркнул, что он не находил общего языка с представителями администрации президента.

«Он совершил некоторые очень большие ошибки. Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными», — отметил Трамп.

Также он заявил, что высказывание Джона Болтона о применении к КНДР «ливийской модели» лишь затянули урегулирование вопроса ядерной проблемы.

Как сообщает «Газета.ru», Болтон также выступал против ослабления санкций в отношении Ирана.

Исполняющим обязанности советника по национальной безопасности назначен Чарли Капперман, который являлся заместителем Болтона.

Пушков заявил, что Болтон пытался сорвать переговоры между США и КНДР

Российский политолог Алексей Мартынов считает, что Трамп был недоволен работой Болтона на территории стран СНГ. Он высказал мнение, что экс-советник давно раздражал Трампа, поскольку вел свою игру, в том числе на постсоветском пространстве.

По словам Мартынова, отставка «отмороженного русофоба и ястреба Болтона» может привести к переменам на этом важном направлении.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич напомнил, что Болтон ничего не сделал для нормализации отношения между РФ и США.

«Он запомнится разве что абсурдными обвинениями нашей страны в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия, заключении военных контрактов с Венесуэлой», — подчеркнул Клинцевич.

Напомним, во время правления Джорджа Буша-младшего Болтон занимал должность заместителя госсекретаря. Он был одним из ярых сторонников вторжения США в Ирак в 2003 году. Советником по национальной безопасности в правительстве Дональда Трампа Джон Болтон стал в марте 2018 года.

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Источник: Twitter
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