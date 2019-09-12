Пушков заявил, что Болтон пытался сорвать переговоры между США и КНДР

Москва, 12 сентября. Глава комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о причинах увольнения советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Пушков считает, что Болтон пытался сорвать переговоры между США и Северной Кореей.

«Угрожать Киму «ливийским сценарием» в момент, когда Трамп пытался убедить его отказаться от ядерного оружия, было со стороны Болтона явной попыткой сорвать переговоры. Или просто глупостью, что ничуть не лучше», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Болтон совершал ошибки, находясь на посту советника по национальной безопасности. Американский лидер подчеркнул, что он не находил общего языка с представителями администрации президента.

«Он совершил некоторые очень большие ошибки. Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными», — отметил Трамп.

Также он заявил, что высказывание Джона Болтона о применении к КНДР «ливийской модели» лишь затянули урегулирование вопроса ядерной проблемы.

Как сообщает «Газета.ru», Болтон также выступал против ослабления санкций в отношении Ирана.

Исполняющим обязанности советника по национальной безопасности назначен Чарли Капперман, который являлся заместителем Болтона.

Российский политолог Алексей Мартынов считает, что Трамп был недоволен работой Болтона на территории стран СНГ. Он высказал мнение, что экс-советник давно раздражал Трампа, поскольку вел свою игру, в том числе на постсоветском пространстве.

По словам Мартынова, отставка «отмороженного русофоба и ястреба Болтона» может привести к переменам на этом важном направлении.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич напомнил, что Болтон ничего не сделал для нормализации отношения между РФ и США.

«Он запомнится разве что абсурдными обвинениями нашей страны в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия, заключении военных контрактов с Венесуэлой», — подчеркнул Клинцевич.

Напомним, во время правления Джорджа Буша-младшего Болтон занимал должность заместителя госсекретаря. Он был одним из ярых сторонников вторжения США в Ирак в 2003 году. Советником по национальной безопасности в правительстве Дональда Трампа Джон Болтон стал в марте 2018 года.