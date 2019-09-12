«Ласточки» между Петербургом и Москвой начнут курсировать с декабря

Москва, 12 сентября. С 8 декабря перевозка пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой будет выполняться электропоездами «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Отмечается, что время в пути не будет превышать семи часов, а стоимость билета составит от 1677 до 4011 рублей. Отметим, что поезда типа «Ласточка» уже курсировали на этом маршруте летом.

Поезда будут ходить ежедневно во второй половине дня. Каждый из рейсов получит три класса обслуживания: бизнес-класс, эконом-класс и базовый класс, пишет RT.

Летом этого года специалисты рассказали, сколько стоил бы билет в вакуумном поезде между Москвой и Петербургом в случае реализации проекта Hyperloop. По их подсчетам, в случае масштабной государственной поддержки в виде субсидирования перевозок минимальная стоимость поездки между двумя столицами составила бы 16100 рублей.

Напомним, что уже 9-10 декабря начнется движение пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста. Об этом ранее заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин. По его словам, сначала по мосту из Крыма будут ходить только два поезда: Севастополь — Петербург и Симферополь — Москва.