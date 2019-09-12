Музыканту Петру Мамонову предстоит вторая операция на сердце

Москва, 12 сентября. Актеру и музыканту Петру Мамонову предстоит операция на сердце. Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.

«Завтра, 12 сентября, у Петра Николаевича Мамонова сложная операция на сердце. Давайте помолимся за него», — говорится в сообщении.

Мамонов попал в больницу 24 августа после обширного инфаркта. Как рассказала его супруга Ольга Мамонова, первая операция ее мужу была сделана 26 августа, а уже 2 сентября его выписали из кардиологического отделения 1-й Градской больницы в Москве.

Мамонову установили в сосуды специальный каркас, который обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом. Супруга актера уточнила, что второе стентирование будет произведено позже.

После выздоровления, по ее словам, Мамонов продолжит выступать, но в формате творческих встреч.

Петр Мамонов является актером, поэтом, музыкантом и радиоведущим. Основатель и лидер андеграундной рок-группы «Звуки Му» получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Игла», «Такси-Блюз», «Царь» и других. Был отмечен множеством наград за роль в фильме «Остров».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о серьезном заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк, известной широкой публике благодаря сериалу «Моя прекрасная няня». У Заворотнюк якобы диагностировал рак головного мозга. Директор актрисы опроверг эти сведения, заверив, что они не соответствуют действительности.