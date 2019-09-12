Тайник с сокровищами лидера «тамбовской» ОПГ Барсукова найден в Петербурге, сообщили СМИ

Санкт-Петербург, 12 сентября. Тайник с сокровищами лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина) обнаружен в Санкт-Петербурге.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, шкатулки, картины, иконы и подсвечники были вывезены из квартиры Барсукова в 2007 году во время обысков. Сейчас они находятся в одном из помещений Центрального военно-исторического музея.

В видеоролике телеканала с 32-й секунды видны коробки и деревянные ящики, а также скульптура в углу.

«Они давно могли быть списаны, проданы, а они хранятся. Это же музей. Нам что дали, то и мы храним», — заявил замдиректора по безопасности музея Игорь Гладких.

Эти предметы могут вернуть родственникам Барсукова по решению суда, однако его пытается оспорить прокуратура, поскольку считает, что Барсуков нажил эти ценности незаконно.

Адвокаты криминального авторитета и его семья не знали о местонахождении этих предметов. В музее скрывали информацию о владельце ценностей.

Напомним, 20 марта 2019 года Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил Владимира Барсукова (Кумарина) к 24 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации преступного сообщества и участии в нем. Кроме Барсукова в тюрьму на 21 год отправился Вячеслав Дроков.

Следствие установило, что Дроков и Барсуков в 2005 году создали ОПГ для осуществления рейдерских захватов предприятий Петербурга. В ОПГ входили лица, обладающие знаниями в юриспруденции и со связями в правоохранительных органах. Все соучастники Барсукова были приговорены к длительным тюремным срокам.