Соседка Заворотнюк рассказала о своей последней встрече с ней

Москва, 12 сентября. По словам соседки актрисы Анастасии Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня» очень сильно изменилась. Она рассказала, что едва узнала актрису при встрече.

О своей встрече с Заворотнюк рассказала ее соседка по поселку Крекшино в Новой Москве.

«Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек», — сообщила она KP.ru.

Также женщина утверждает, что на голове Заворотнюк была косынка. Она добавила, что общалась с ее матерью, которая рассказала ей о проблемах со сном и головных болях дочери. По некоторым данным, сейчас актриса находится в больнице.

В прошлом месяце некоторые СМИ сообщили о том, что у Заворотнюк выявили рак головного мозга. По мнению актрисы Ирины Сотиковой, слухи о состоянии здоровья могут быть преувеличены. Она также прокомментировала вынужденную замену Заворотнюк в спектакле «Все мужчины делают это», который состоялся 8 августа. По ее словам, на каждую роль в спектакле готовятся несколько исполнителей, поэтому ситуацию нельзя назвать форс-мажорной.

Ранее сообщалось, что семья Анастасии Заворотнюк, вокруг которой появились слухи об онкологии, отказалась от помощи артистов. Представители звезды информацию о болезни опровергают и оправдывают отсутствие актрисы семейными обстоятельствами.