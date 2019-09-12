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Ученые предупредили об опасности растительного масла при приготовлении еды

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Ученые предупредили об опасности растительного масла при приготовлении еды

Москва, 11 сентября. Выделяющиеся при нагревании из растительного масла вещества являются чрезвычайно вредными для здоровья человека. К такому выводу пришли британские ученые.

По их данным, жарка еды на растительном масле может быть опасна – при нагревании масло выделяет альдегиды, которые повышают риск развития рака, болезней сердца и деменции. В качестве иллюстрации своей точки зрения британские эксперты привели традиционное английское блюда фиш-энд-чипс (рыба с картофелем фри). Они заявили, что это блюдо содержит в себе токсичных веществ в 100-200 раз больше суточной нормы для человека. 

В то же время, приготовление еды на сливочном масле или свином жире позволяет избежать превышения концентрации альдегидов и, следовательно, наносит меньший ущерб здоровью. Также ученые допустили использование для готовки оливкового масла.

Ранее сообщалось о том, что ученые из Массачусетского университета выяснили, какая еда способствует развитию раковых опухолей в кишечнике.

Ученым удалось установить, что жареная на растительном масле пища приводит к распространению токсичных элементов в кровеносной системе организма. Данный фактор провоцирует развитие раковых опухолей.

По мнению экспертов, те люди, кто страдает от воспалительных и онкологических заболеваний, а также проблем с кишечником, должны отказаться от жареной пищи.

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Источник: Слово и Дело
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