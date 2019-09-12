МГУ вошел в мировой рейтинг лучших университетов по версии THE

Москва, 12 сентября. Московский государственный университет имени Ломоносова назван лучший российским вузом в мировом рейтинге Times Higher Education (TME).

В рейтинге университет занимает 189-ю позицию, что на 10 позиций выше показателей 2018 года. Он вошел в топ-200.

Среди российских вузов вторую строчку занимает МФТИ (в диапазоне рейтинга 201-250), а третью — НИУ ВШЭ (в диапазоне рейтинга 251-300). Эти вузы участвуют в проекте «5–100» — государственная программа поддержки крупнейших вузов РФ. Она была запущена Минобрнауки РФ после указа Владимира Путина в 2012 году.

В топ-500 рейтинга вошли НИЯУ МИФИ, а также университет ИТМО. Поднялся в рейтинге также СПбГУ, он переместился из диапазона рейтинга 601-800 в группу 501-600. Кроме того, в топ-600 вошли НГУ, ТГУ, КФУ, ТПУ, «МИСис» и НИТУ.

Напомним, в рейтинге Times Higher Education университеты оцениваются по 13 индикаторам эффективности, которые группируются по пяти направлениям: преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), международное воздействие (сотрудники, студенты, исследования), цитирование (влияние исследований), доход от производственной деятельности (передача знаний).

Ранее Высшая школа экономики (ВШЭ) вошла в рейтинг лучших молодых университетов по версии Times Higher Education. Она стала единственным российским вузом, который попал в этот рейтинг, поскольку в него вошли университеты, основанные не более 50 лет назад.

Так, в 2018 году ВШЭ занимала 84 место, а за год сумела подняться на 24 строчки в рейтинге — 60 место в 2019 году.