Планы Трампа в отношении Ирана обрушили стоимость нефти

Вашингтон, 11 сентября. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent упала до $60,99 после слов президента США Дональда Трампа о вероятности смягчения санкций против Ирана. Такие данные следуют из итогов торгов лондонской биржи ICE.

Цена на нефть 11 сентября обвалилась в среднем на 3% за семь минут – с 62,32 доллара за баррель до 60,64 долларов.

Аналитики склонны связывать падение цен с заявлением Трамп о возможном смягчении санкций в отношении Ирана. Еще в апреле этого года США ввели в отношении Ирана нефтяное эмбарго, которое привело к снижению добычи нефти в Исламской Республике на 40%.

Как пишет RT, именно решение Трампа смягчить санкции против Ирана могло стать причиной недавней отставки Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности. По предварительной информации, Болтон резко возражал против готовящейся встречи Трампа с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Ранее сообщалось, что Трамп уволил Болтона с должности своего советника по национальной безопасности. По словам главы Белого дома, он и сотрудники администрации президента США категорически не согласны с инициативами Болтона. Уже бывший советник президента США по национальной безопасности Болтон не смог вписаться в политику президента США Дональда Трампа. Об этом заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов в комментарии Федеральному агентству новостей.