Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Актеру Марку Горонку не хватает денег на лечение после страшного ДТП под Петербургом

253
0 Оставить комментарий

Актеру Марку Горонку не хватает денег на лечение после страшного ДТП под Петербургом

Санкт-Петербург, 11 сентября. Известный российский актер Марк Горонок, прославившийся в фильмах «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна», попал в страшное ДТП под Петербургом.

Инцидент произошел в конце августа. Горонок вез свою 70- летнюю мать к приятелям. В его автомобиль на большой скорости врезалась иномарка.

Актер проходит лечение в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Восстановление займет не один месяц. Медики диагностировали у него множественные переломы, черепно-мозговую травму. Серьезную обеспокоенность врачей вызывает состояние руки актера. По словам супруги Анны Горонок, в руку уже вставлены пластины и металлические каркасы.

«Руку собирают буквально по частям. Консилиум врачей дает не радужные прогнозы», — рассказала Анна Горонок.

По ее словам, актер уже перенес две операции, ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство. Ситуация осложняется тем, что денег на лечение у семьи нет.

Актер вместе с супругой, которая находится в декретном отпуске, проживает в съемной квартире. Небольшие сбережения актера были потрачены на медицинские процедуры, а еще требуются деньги на дополнительное лечение.

«Спасибо друзьям и поклонникам, которые делают все возможное, чтобы нам помочь. Но денег катастрофически не хватает», — призналась Анна Горонок.

Кроме того, актер переживает за состояние своей матери, у которой сломан таз и диагностирован перелом шейки бедра.

Ранее пьяный водитель устроил массовое ДТП в Петербурге. Инцидент произошел на улице Савушкина, 16.

infox - new
Источник: «Московский комсомолец»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров