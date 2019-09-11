Актеру Марку Горонку не хватает денег на лечение после страшного ДТП под Петербургом

Санкт-Петербург, 11 сентября. Известный российский актер Марк Горонок, прославившийся в фильмах «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна», попал в страшное ДТП под Петербургом.

Инцидент произошел в конце августа. Горонок вез свою 70- летнюю мать к приятелям. В его автомобиль на большой скорости врезалась иномарка.

Актер проходит лечение в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Восстановление займет не один месяц. Медики диагностировали у него множественные переломы, черепно-мозговую травму. Серьезную обеспокоенность врачей вызывает состояние руки актера. По словам супруги Анны Горонок, в руку уже вставлены пластины и металлические каркасы.

«Руку собирают буквально по частям. Консилиум врачей дает не радужные прогнозы», — рассказала Анна Горонок.

По ее словам, актер уже перенес две операции, ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство. Ситуация осложняется тем, что денег на лечение у семьи нет.

Актер вместе с супругой, которая находится в декретном отпуске, проживает в съемной квартире. Небольшие сбережения актера были потрачены на медицинские процедуры, а еще требуются деньги на дополнительное лечение.

«Спасибо друзьям и поклонникам, которые делают все возможное, чтобы нам помочь. Но денег катастрофически не хватает», — призналась Анна Горонок.

Кроме того, актер переживает за состояние своей матери, у которой сломан таз и диагностирован перелом шейки бедра.

Ранее пьяный водитель устроил массовое ДТП в Петербурге. Инцидент произошел на улице Савушкина, 16.