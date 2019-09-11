Россиянин бежал из Германии из-за травли его ребенка в школе

Москва, 11 сентября. Россиянин после трех лет жизни в Германии принял решение вернуться на родину из-за детей мигрантов в немецких школах, где учился его сын.

Программист Николай Эрней уехал в Германию в 2016 году по программе переселения этнических немцев. По его словам, он быстро получил хорошую работу и вошел в 1% наиболее обеспеченных представителей среднего класса в Германии.

«Я зарабатываю столько, сколько один из сотен тысяч коренных немцев», — рассказал Эрней.

Эрней рассказал, что поселился в Кельне, а фирма, куда он устроился на работу, находилась в Мюнхене (примерно в 600 километрах). По его словам, немецкие поезда ходили с сильными опозданиями и часто были переполнены.

Другой проблемой для переселенца стало школьное образование его сына Максима. Тот столкнулся с агрессией со стороны других мигрантов в школе.

«В местной школе его избивали и душили, втыкали карандаш в горло, мы не могли его защитить. Потому что это делали беженцы», — приводит его слова «МК» .

Кроме того, его сын как-то пожаловался, что его считают злым, так как учителя, рассказывая классу о Второй мировой войне, заявили, что «плохие русские» убили много «добрых немцев».

Эрней попытался перевести сына в школу при русском консульстве в Бонне, однако, по его словам, социальные службы Германии запретили ему это делать. После этого россиянин принял решение вернуться на родину вместе с сыном. Этой осенью Максим пошел в московскую школу. Также он заявил, что собирается судиться с администрацией Кельна, которая прислала ему штраф в 1000 евро в связи с тем, что его сын пропускал занятия в немецкой школе.