Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Дамаск, 11 сентября. Боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ) продолжают нарушать режим прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, 10 сентября российскими специалистами было зафиксировано 30 обстрелов. Боевики открывали огонь по населенным пунктам в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

В ЦПВС призвали командиров НВФ отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также Бакин рассказал о продолжении работ в Сирии, направленных на невоенное разрешение конфликта в республике и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Он отметил, что с 20 сентября 2015 года в Сирию вернулось более 624 тысяч человек. Кроме того, в свои дома возвратились более 1,3 миллиона внутренних переселенцев. Усилиями российских специалистов продолжается восстановление инфраструктуры и создание условий для возвращения беженцев.