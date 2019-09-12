Госдума решит, сажать ли чиновников в тюрьму за оскорбление граждан

Депутат Александр Старовойтов вновь внес в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий наказание для чиновников, оскорбивших граждан страны. В мае он был отозван для получения отзывов правительства и Верховного суда РФ, которые оказались отрицательными. Копии документов имеются в распоряжении Федерального агентства новостей.

Так, зампредседателя правительства РФ Константин Чуйченко отметил отсутствие в законопроекте доводов о недостаточности существующих мер административной и дисциплинарной ответственности должностных лиц за допускаемые ими оскорбления граждан. С ним согласен и зампредседателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов. По данным официальной судебной статистики, должностные лица и без того активно привлекаются к административной ответственности по статье 5.61 КоАП РФ.

«Согласно сведениям Судебного департамента Верховного суда РФ, за оскорбление другого лица административному наказанию в 2018 году подвергнуты 13962 лица, из них 60 должностных лиц, в 2017 году 14308 лиц, из них 68 должностных лиц, в 2016 году 14519 и 120 лиц соответственно», — отметили в ведомстве.

Кроме того, по мнению зампредседателя Верховного суда РФ, в случае принятия законопроекта между новой статьей и статьей 286 УК РФ возникнет конкуренция.

«Должностные лица будут нести существенно более мягкое наказание, поскольку в санкции проектной части 4 статьи 286.2 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, тогда как в санкции части 3 статьи 286 УК РФ — от тех до десяти лет», — следует из отзыва.

Несмотря на отрицательные отзывы, законопроект внесен в Госдуму без изменений. Автор инициативы, как и прежде, предлагает дополнить УК РФ новой статьей 286.2 об ответственности за оскорбление, совершенное должностным лицом, представителем власти и чиновником.

«В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете оскорбления общества, государственных символов и институтов власти страны. У нас есть статья 319 УК РФ, но нет «зеркальной» меры по отношению к представителю власти. Я считаю, она отрезвила бы наших чиновников, которые в последнее время часто допускают нелицеприятные выражения в отношении граждан РФ», — заявил парламентарий корреспонденту ФАН.

В случае, если парламентское большинство отклонит инициативу, Александр Старовойтов намерен добиваться смягчения наказания по 319 статье УК РФ.

«Мы будем предлагать убрать оттуда уголовную составляющую и оставить только то наказание, которое предусмотрено КоАП РФ», — сообщил депутат.

Напомним: согласно части 1 статьи 5.61 КоАП РФ, максимальный штраф за оскорбление граждан составляет 500 тысяч рублей. Автор законопроекта считает эту меру недостаточной. По его мнению, за оскорбление должностное лицо нужно наказывать штрафом до 800 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до полугода.

Если оскорбление прозвучало в ходе публичного вступления чиновника или в СМИ, автор инициативы предлагает ввести штраф от одного до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишение свободы на срок до одного года.

Для госслужащих и глав органа местного самоуправления за оскорбление с угрозой или применением насилия предусматриваются более тяжелые последствия: штраф до трех миллионов рублей, принудительные работы, а также лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.