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Трамп заявил, что США не намерены добиваться смены власти в Иране

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Трамп заявил, что США не намерены добиваться смены власти в Иране

Вашингтон, 11 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен добиваться смены власти в Иране.

Глава Белого дома выразил уверенность, что Вашингтону удастся заключить новую сделку с Тегераном, которая позволит урегулировать противоречия между странами.

«Мы не ищем смены режима. Мы думаем, что можем заключить сделку, но думаем также, что если мы ее не заключим, это тоже будет окей», — сказал Трамп.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в мае 20218 года Вашингтон вышел из иранской ядерной сделки, а также возобновил действие санкций против Тегерана. Кроме того, между Вашингтоном и Тегераном сохраняются противоречия по вопросу судоходства в Ормузском проливе и ракетной программе Ирана.

В начале сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон стремится преодолеть возникшую напряженность в отношениях с Тегераном посредством дипломатии. 10 сентября стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп готов к переговорам с президентом Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий.

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Источник: РИА Новости
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