Эксперт прокомментировал планы США передать Польше истребители F-35

Москва, 11 сентября. Передача США новейших боевых самолетов F-35 Польше является стратегической акцией, а не военной, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он прокомментировал сообщение Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона, согласно которому Вашингтон одобрил продажу 32 истребителей F-35 Варшаве.

«Польша хочет быть главным союзником Соединенных Штатов в Восточной Европе. Это входит в понимание Вашингтона о том, как должна быть устроена Европа. В США сейчас все меньше полагаются на традиционных союзников в виде Германии и Франции», — приводит его слова RT.

Брутер подчеркнул, что поставки военных самолетов Польше в данном случае являются стратегической акцией, а не военной.

Сумма готовящейся сделки составляет 6,5 миллиарда долларов. Предполагается, что американские истребители заменят имеющиеся у Польши Миг-29 и Су-22 советского производства. Также в начале лета президенты Польши и США подписали соглашение по обороне, которое предполагает увеличение военного персонала на польской территории на тысячу человек.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп должен был приехать в Польшу на мероприятие в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Но позже глава Соединенных Штатов отменил свой визит из-за урагана, который приближался к западному побережью страны.