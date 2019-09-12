Сирия, 12 сентября. САА столкнулась с «Джейш Магавир Ат-Таура» на юге Хомса. Полевые командиры дезертируют из «Тахрир аш-Шам». Три мирных жителя застрелены в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Идлиба и в Латакии нанесли удары по укрытиям радикалов, в Дейр-эз-Зоре провели антитеррористический рейд.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе арестовали одного из своих полевых командиров за резкую критику лидеров, а также медиаактивиста, в Алеппо захватили муниципальное здание в поселке Батбу.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливают позиции курдских радикалов удар на севере Алеппо, потеряли одного боевика.

Курды: обменялись ударами с боевиками ССА в районе поселка Мареа и у города Шейх-Исса в провинции Алеппо, в Ракке насильно завербовали трех человек в YPG.

«Исламское государство1»: подозревается в организации покушения на главу муниципалитета в Ракке и перестрелке в центре поселка на востоке Дейр-эз-Зора.

«Джейш Магавир Ат-Таура»: по неподтвержденным данным, в Хомсе на дали сирийской армии продвинуться к лагерю беженцев «Эр-Рукбан».

Провинция Дамаск

По информации некоторых источников, вечером 10 сентября ВВС Израиля попытались нанести удар по пригороду Дамаска, откуда якобы были выпущены ракеты по территории Израиля, однако ВКС РФ помешали атаке. По сообщению портала Avia Pro, российские истребители Су-35С были замечены накануне на юге Сирии, и причиной этому стало проникновение в воздушное пространство САР израильских самолетов. Официальные комментарии на этот счёт не выпустили ни Министерство обороны РФ, ни Израиля. Напомним, что Минобороны РФ опровергло накануне причастность ВКС РФ к операциям в Латакии и Идлибе в этом месяце, так как российская сторона придерживается перемирия, объявленного 31 августа.

Провинция Латакия

Отряды Сирийской арабской армии (САА) обстреляли укрытия радикалов в окрестностях поселков Аль-Хадад и Тардин, о чем сообщает портал Step News. Оба поселка расположены на склонах Курдских гор, которые частично контролируются боевиками «Тахрир аш-Шам» и их союзниками из числа «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация). Сирийская правительственная армия наращивает на севере провинции Латакия боевые действия против боевиков. Дамаск уже перебросил в провинцию несколько подразделений 4-й бронетанковой дивизии. В скором времени САА намерена освободить город Кабана — ключевой пункт, который сейчас контролируется боевиками.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо продолжились столкновения между протурецкими бовеиками «Сирийской свободной армии» (ССА) и курдскими радикалами из числа Отрядов национальной самообороны (YPG). По данным местного источника новостей в сети Twitter Not Woofers, боевики обстреляли курдов у поселка Харбуль. Днем курдские радикалы из состава «Освободительных сил Африна» заявили, что из снайпер ликвидировал одного из членов ССА у деревни Кафр-Ашера, о чем сообщает Twitter-канал Afrin Activist. Вечером стороны обменялись ударами в предместьях деревни Мареа и у города Харбиль и Шейх-Исса, как передает Twitter-канал (@The20thesquad). Пока ни одна из группировок не заявила о своих потерях или успехах на фронте.

По данным агентства Anha, в города Джандарис боевики «Лива Самарканд» (фракция «Сирийской свободной армии») взяли в заложники семь местных жителей, включая нескольких женщин, после того как открыли огонь жителям, которые им препятствовали. Четыре жителя пострадали, один из них был несовершеннолетним. Судьба заложников остается неизвестной.

Вечером «Хайят Тахрир аш-Шам» совершила нападение на здание местной администрации в поселке Батбу. Боевики захватили здание и сотрудников, которые находились внутри, включая главу совета, как сообщил новостной портал Step News Agency.

Провинция Хомс

Днем поступило сообщение, что боевики поддерживаемой армией США группировки «Джейш Магавир Ат-Таура» столкнулись с правительственными силами. По информации медиаресурса Ugarit Post, боевики заявили, что ими были атакованы отряды сирийской армии, якобы пытавшиеся захватить лагерь беженцев «Эр-Рукбан». Информация, однако, нуждается в проверке, так как со стороны министерства обороны Сирии заявлений об этом не поступало. Напомним, что боевики «Джейш Магавир Ат-Таура» спонсируются международной коалицией во главе с США. Группировка базируется в зоне вокруг базы «Ат-Танф», где ее боевики проходят курсы совместных тренировок с армией США. В демилитаризованной зоне также находятся лагерь беженцев «Эр-Рукбан», в котором находятся 15 тысяч человек, и куда боевики не пропускают даже в гуманитарные конвои Сирийского красного полумесяца.

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром неизвестные боевики открыли стрельбу на оживленной улице в центре города Дибан. В результате стрельбы три жителя были убиты, несколько получили ранениям, включая детей. Источник также передал, что двое гражданских лиц были ранены вчера в результате взрыва противопехотной мины, оставленной в поселке Абу-Хашаб. «Асайиш» возлагает ответственность за оба инцидента на террористов ИГИЛ1, как сообщает агентство Orient News .

По данным портала Deir Ezzor 24, САА свободная провела рейды в поселке Ас-Салькия. Правительственные силы недавно завершили крупную операцию по прочесыванию территорий на западе провинции после серии нападений «спящих ячеек». При поддержке Сил национальной обороны (NLF) армия смогла в течение нескольких дней уничтожить несколько ячеек «Исламского государства» в пустыне Бадия. Согласно информации портала Al Masdar, после проведения операции, боевики не совершали нападений, но, как добавил источник, могли перегруппироваться в пустынном регионе на западе провинции в соседней провинции Хомс.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии совершили еще серию вылетов на юг Идлиба, где нанесли ответный удар по расположениям боевиков недалеко от города Кафр-Марис и в предместьях поселка Дахр. Сведения о масштабе урона, причиненного боевикам, в настоящее время устанавливаются. Новостной портал Ne Syria также сообщает, что самолеты ВВС Сирии также совершили операцию в районе предместий города Джиср аш-Шугур и нанесли точечные удары по опорным пунктам боевиков.

Днем в ответ на провокации САА ударила по опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» в предместьях поселков Ум-ас-Мир, Аль-Фатир, Джебла и Ан-Накир, в окрестностях городов Маарет-Хурма и Хазарин, как сообщает портал Effect Network.

В городе Идлиб боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали медиаактивиста Ахмада Рахала. Как сообщает новостной Twitter-канал @EffectNetwork2, активиста заключили под стражу у него дома. Его обвиняют в распространении видеобращения полевого командира группировки - Абу аль-Абед Ашда. Тот выступил с редкой критикой лидеров группировки, обвиняя их в коррумпированности и поражении, которое понесла группировка на юге Идлиба и в Хаме. Вечером его заключили под стражу. По информации портала Enadi News в рядах «Тахрир аш-Шам» зреет раскол, так как с начала 2019 года из их рядов дезертировали три полевых командира. Помимо Ашда ряды боевиков покинули командиры Талха аль-Майсар и Абу аль-Якжан аль-Масри.

Провинция Ракка

Новостной Twitter-канал Rojava Network передает, что в деревне Аль-Мустариха прошел рейд «Демократических сил Сирии» (SDF). Курды задержали трех человек, обвиняемых в связи с ССА. В городе Аль-Мансура боевики завербовали в отряды трех человек.

В поселке Аль-Джейдед неизвестный боевик застрелили председателя народного муниципалитета Фариса Мохаммада Аль-Хамада, как сообщает новостной портал Masar Press Net. На территории курдской оккупации это уже не первое покушение на глав местного самоуправления и курдской администрации, состоящей из ставленников «Демократических сил Сирии» (SDF). За последние месяцы на востоке от реки Евфрат произошло свыше десятка покушений на высокопоставленных членов SDF. Как подозревают «внутренние силы безопасности» «Асайиш», за нападениями стоят боевики «Исламского государства». Однако курдский произвол, новые налоги, насильные вербовки и рейды SDF привели к появлению среди жителей оккупированных районов нового радикального формирования, которое называет себя «Народное сопротивление Ракки». В июне они совершили несколько нападений на боевиков SDF и атаковали штаб-квартиру. 3 июня в сети появилась видеообращение организации к арабским племенам, сотрудничающими с курдскими боевиками, в котором группировка просит арабское население «держаться подальше от SDF» и «прийти в себя».

Провинция Эс-Сувейда

Группа боевиков освободила Мухсина ад-Дахи, жителя поселка Аль-Гариба, после того как за него был выплачен выкуп в размере 16 миллионов сирийских лир, о чем сообщает новостной Twitter-канал Euphrates Post.

Согласно информации местного информагентства Suwayda24, в поселке Найран на оставшейся после боевых действий радикалов мине подорвался насмерть мужчина Моваффак Шахин Абу Ганем. Житель поселка возвращался с рыбалки через сельскохозяйственные угодья. Противопехотные мины, оставленные в провинции Даръа и Сувейде боевиками при отступлении в 2018 года, когда обе провинции вернулись под контроль правительственных сил, стали причиной гибели уже десятков жителей, несмотря на усилия сирийской армии по разминированию территорий.

1 Организация запрещена на территории РФ.