Пользователей Сети ужаснула перебравшая с пластикой Орлова

Москва, 11 сентября. Российская певица Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram фотографию со встречи с подругами — телеведущей Ольгой Орловой и Ириной Полторак. Подписчики певицы обратили внимание на переделанную внешность Орловой.

«Девичий вечерок. Наболтались, насмеялись с Ириной Полторак и Ольгой Орловой», — написала Орбакайте.

Орбакайте опубликовала фотографию из ресторана, где встречалась с подругами. Однако внимание пользователей Сети привлекла не дочь примадонны Аллы Пугачевой, а Ольга Орлова.

«Орлова на себя не похожа», — отметила yuliya_erema.

Пользователи сочли, что причиной столько кардинальных перемен во внешности телеведущей стало злоупотребление пластическими операциями. Подписчики Орбакайте прокомментировали внешность перебравшей с пластикой Орловой.

«Орлова уже себя уродует», — написала mariyafasulyan.

«Кристина, у вас у единственной естественная красота видна. Ну что Ольга с собой сделала или это неудачный кадр?» — удивился falileevkonstantin_russia.

«Все под одну гребенку. Кристинка еще на себя похожа, а остальные — только по нику узнать-то и можно», — отметила helentelnova.

«Орлова уже как мумия», — возмутилась velna27701.

Ранее Орлова восхитила поклонников фотографией в купальнике, опубликованной в социальной сети Instagram. Пользователи Сети в комментариях отметили не только отличную форму 41-летней телеведущей, но и сам купальник, спросив, где найти такой же.