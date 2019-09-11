Сериал по новой книге Стивена Кинга будет снимать режиссер «Игры престолов»

Вашингтон, 11 сентября. По только что опубликованному роману Стивена Кинга «Институт» уже снимают сериал. Об этом сообщает издание Variety.

Сюжет книги вращается вокруг двенадцатилетнего мальчика Люка Эллиса, оставшегося сиротой после убийства его родителей. Люка похищает некая организация, чтобы поместить его в «Институт», где над ним и другими детьми с особыми способностями проводят опыты для изучения телепатии и телекинеза.

Сценаристом проекта стал Дэвид Келли, который принимал участие в создании сериала «Большая маленькая ложи». Режиссером станет Джек Бендер, который снимал «Клан Сопрано», а также пятый и шестой эпизоды шестого сезона «Игра престолов».

Права на экранизацию были приобретены компанией Spyglass. Дата выхода сериала, как и другие подробности, пока еще не опубликованы, пишет «Газета.ру».

Напомним, что в августе глава телеканала HBO Кейси Блойс сообщил, что завершились съемки пилотного эпизода приквела одного из самых популярных сериалов мира «Игра престолов». Пока приквел носит неофициальное название «Долгая ночь».

По словам Блойса, сейчас идет монтаж эпизода. Дату премьеры пилотной серии приквела «Игры престолов» глава HBO пока сохранил в тайне. Блойс сообщил, что сам еще не видел финальный вариант первого эпизода «Долгой ночи», однако отметил, что его сильно впечатлил актерский состав.