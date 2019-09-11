УЕФА выбрал название для нового еврокубкового турнира

Москва, 11 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал название для третьего еврокубкового турнира, старт которого запланирован на сезон-2021/22. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Новый еврокубковый турнир будет называться Лигой конференций (Europa Conference League).

Формат турнира будет похож на схему проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы. В Лиге конференций будут принимать участие 32 команды, разбитые на восемь групп по четыре участника. Лидеры групп получат прямые путевки в 1/8 финала. Команды, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи с клубами, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги Европы.

Решение о создании третьего футбольного еврокубка было принято в декабре 2018 года на заседания исполнительного комитета УЕФА в Дублине. Первоначально новый турнир получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2).