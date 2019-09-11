Появилось видео страшного ДТП с участием актера из «Улиц разбитых фонарей»

Санкт-Петербург, 11 сентября. Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок стал участником страшной аварии в Ленинградской области. Момент столкновения автомобилей попал на видео.

Страшная авария произошла 30 августа, актер ехал в село Рождествено Гатчинского района Ленобласти вместе с матерью. На перекрестке в автомобиль Горонока на большой скорости влетела «Волга», сообщает «Пятый канал».

Актера госпитализировали в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, у него диагностировали черепно-мозговую травму и множественные переломы. Мать актера также получила травмы, у 70-летней женщины перелом шейки бедра и травма тазовых костей.

«У Марка очень серьезная травма головы, переломы плечевой и лучевой костей, множественные ушибы и ссадины. Первые двое суток он находился в состояние шока. Позавчера ему была проведена сложная операция, так как правую руку собирали буквально по частям», — рассказала знакомая семьи Есения Невская на странице актера в соцсети «ВКонтакте».

Актер Горонюк появлялся в фильмах «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна». Кроме того, артист сыграл в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный».