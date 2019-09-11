«Нафтогаз» озвучил свою позицию по транзитному контракту с Россией

Киев, 11 сентября. Украина собирается требовать у России компенсацию, если «Газпром» будет отстаивать свою позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По его словам, если транзит газа через Украину сохранится, то Киев не будет пересматривать тарифы и требовать от «Газпрома» компенсации.

«Но в случае, если они [«Газпром»] настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери», — заявил Витренко.

Он объяснил, что речь идет о компенсации, выплаты которой Украина добивается от РФ в новом арбитраже против «Газпрома». Украинская сторона требует компенсации на основании действующего транзитного контракта с «Газпромом», в рамках которого Киев имеет право требовать пересмотра тарифа на транзит.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что трехсторонняя встреча по газу в формате Россия-ЕС-Украина на уровне министров энергетики состоится 19 сентября в Брюсселе.

«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок. Москва намерена заключить с Киевом краткосрочный контракт о транзите газа в Европу, когда истечет срок текущей десятилетней сделки.

Напомним, срок действия текущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Соглашение действует с 2009 года. В настоящее время украинская государственная компания «Нафтогаз» судится с «Газпромом». Украинская сторона требует пересмотреть контрактные тарифы на транзит газа в период с 2018 по 2019 год.