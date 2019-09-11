Сирия новости 11 сентября 22.30: «Тахрир аш-Шам» арестовывает своего полевого командира, в Эс-Сувейде мирный житель подорвался на мине

Сирия, 11 сентября. «Тахрир аш-Шам» арестовывает своего полевого командира. В Эс-Сувейде мирный житель подорвался на мине. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в южной части провинции Идлиб нанесли удар по укрытиям радикалов, в Дейр-эз-Зоре провели антитеррористический рейд.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе арестовали одного из своих полевых командиров за резкую критику лидеров, в Алеппо захватили муниципальное здание в поселке

«Сирийская свободная армия» (ССА): нанесли удар по позициям курдских радикалов на севере Алеппо.

Курды: обмениваются ударами с протурецкими боевиками в районе поселка Мареа и у города Шейх-Исса в провинции Алеппо

Провинция Алеппо

Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» совершили нападение на здание местной администрации на западе провинции. В поселке Батбу боевики захватили здание и сотрудников, которые находились внутри, включая главу совета, как сообщил новостной портал Step News Agency.

Сообщается об очередном столкновении на севере провинции между протурецкими боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА) и курдскими радикалами из числа «Отрядов национальной самообороны» (YPG). Стороны обмениваются ударами в предместьях деревни Мареа и у города Харбиль и Шейх-Исса, как передает Twitter-канал (@The20thesquad). Пока ни одна из группировок не заявила о своих потерях или успехах на фронте.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным новостного портала Deir Ezzor 24, Сирийская свободная армия (САА) провела рейд в поселке Ас-Салькия. САА недавно завершила свою первую крупную операцию по расчесыванию в регионе вокруг Дейр-эз-Зора, после серии нападений «спящих ячеек» как на позиции иранских бойцов Корпуса стражей исламской революции, поддерживающих правительство САР, так и на контрольно-пропускные пункты САА. При поддержке Сил национальной обороны (NLF) армия смогла в течение нескольких дней уничтожить несколько ячеек ИГИЛ1 в районе пустыни Бадия. Согласно информации военных источников портала Al Masdar, с тех пор, как была проведена операция, «Исламское государство»1 не совершало никаких нападений в этом регионе на позиции NLF ил правительственных сил. Источники также добавили, что ИГИЛ могло перегруппировывается в пустынном регионе на западе провинции и в соседней провинции Хомс.

Провинция Идлиб

Сообщается, что сирийская армия проводит артобстрел укрытия «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Хазарин, Маарет-Хурма и в предместьях деревень Аль-Фатир и Джебла, о чем сообщает новостной портал Step News Agency.

Портал Sh22y сообщает, что боевики арестовали бывшего полевого командира группировки - Абу аль-Абед Ашда. Днем ранее боевик выпустил видеообращение с редкой критикой лидеров «Тахрир аш-Шам», которые по его мнению разваливает альянс коррупцией и неумелым обращением с ресурсами группировки. Согласно просочившемуся документу, выпущенному «Тахрир аш-Шам», Ашда отстранен от дел за своё видео, в котором были показаны «мошенничество, клевета и слова, которые служат только врагам нации, и призыв к расколу моджахедов». Боевик взят под стражу. Ранее сообщалось о том, что джихадисты также задержали медиаактивиста Ахмада Рахала, который распространил обращение Ашда в сети.

Провинция Эс-Сувейда

Группа боевиков освободила Мухсина ад-Дахи, жителя поселка Аль-Гариба, после того как за него был выплачен выкуп в размере 16 миллионов сирийских лир, о чем сообщает новостной Twitter-канал Euphrates Post.

Согласно информации местного информагентства Suwayda24, в поселке Найран на оставшейся после боевых действий радикалов мине подорвался насмерть мужчина Моваффак Шахин Абу Ганем. Житель поселка возвращался с рыбалки через сельскохозяйственные угодья. Противопехотные мины, оставленные в провинции Даръа и Сувейде боевиками при отступлении в 2018 года, когда обе провинции вернулись под контроль правительственных сил, стали причиной гибели уже десятков жителей, несмотря на усилия сирийской армии по разминированию территорий.

1 Организация запрещена на территории РФ.