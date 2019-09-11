Полуобнаженный Галкин порадовал поклонников фото на фоне «Мустанга»

Москва, 11 сентября. Российский артист и телеведущий, а также муж примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал фотографию, на которой позирует с оголенным торсом и в рваных шортах на фоне «Мустанга» 1968 года.

Шоумен порадовал подписчиков в Instagram фотографией с отдыха. Галкин предстал в образе «хулигана» из 90-х годов.

«Взял у брата тачку покататься. Брат 64-го года выпуска, тачка — 68-го, я — 76-го, прикид — 85-го, лексикон мой — 90-го. И куда ехать с таким набором?» — написал юморист.

Подписчики в комментариях отметили, что в таком виде шоумену можно сниматься в знакомом всем подросткам 90-х годов сериале «Беверли Хиллс 90210».

«Джастин Галкин», — написала под фото Яна Рудковская.

Свое восхищение образом Галкина выразили Артур Пирожков, Алика Смехова, Юлия Проскурякова и другие звезды.

Ранее Галкин признался, за что полюбил Пугачеву. Телеведущий отметил, что неприятные разговоры о том, что он якобы любит пожилых, ему доводилось слышать неоднократно. Однако, по словам Галкина, он полюбил артистку безотчетно — не за возраст и не за статус, а за то, какой женщиной она является.