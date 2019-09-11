В Петербурге 4 тысячи наблюдателей следили за порядком в единый день голосования. ФАН-ТВ

В Северной столице подвели итоги общественного наблюдения за выборами в единый день голосования. По словам экспертов, в общественную приемную поступило около 200 обращений о нарушениях, однако большая часть из них оказалась фейковыми.

По словам председателя комиссии по молодежной политике Общественной палаты Петербурга Владимира Шамахова, право наблюдения было реализовано в полном объеме, на некоторых участках наблюдателей было больше, чем членов избиркома. Наблюдатели от общественной палаты работали на безвозмездной основе. В дополнение к их деятельности были сформированы мобильные группы и горячая телефонная линия.

«Хотел бы подчеркнуть, что наши наблюдатели, а их было почти 4 тысячи, — люди самых разных профессий, самых разных возрастов. У многих был опыт работы на предыдущих выборах, многие ранее работали в избиркомах. Обнаружено и обработано 35 типовых видов нарушений. 45% из них фактически не являются нарушениями. Это либо намеренное искажение фактов, либо, что бывает чаще, ошибочные суждения. 35% можно признать техническими нарушениями, которые не повлияли на волеизъявление избирателей, и 20% — условные нарушения», — рассказал Владимир Шамахов.

Он также отметил, что всем выявленным нарушениям давалась правовая оценка, большинство возникающих вопросов удавалось решить благодаря камерам видеонаблюдения.

Всего в день голосования работали 1975 избирательных участков, из них 1898 — на территории Санкт-Петербурга и 77 экстерриториальных, из них 62 — в Ленинградской области и 15 — в Псковской. Это осуществлялось впервые, были серьезные опасения, что на экстерриториальных участках контроля будет меньше, однако практика показала, что меньше всего претензий было как раз к ним. В Псковской области за порядком следили 15 наблюдателей от Общественной палаты.

Петербуржцы могли проголосовать и в Москве — на 30 электронных участках. Это еще один эксперимент, который положительно себя зарекомендовал.

Председатель комиссии по науке и образованию Общественной палаты Петербурга Станислав Еремеев рассказал о ходе выборов.

«Первое, что я хочу подчеркнуть, и это видно из объективного анализа, выборы в Санкт-Петербурге высшего должностного лица прошли легитимно. У нас не было в ходе дебатов некрасивого поведения кандидатов по отношению друг к другу, не было в ходе самой избирательной кампании вопиющих фактов некорректного поведения. С другой стороны, всякие выборы — это решение всеми своих различных задач. Для одних было важно побеждать, для других — участвовать, а для третьих — сказать, что все плохо».

Он также отметил, что «Умное голосование» Алексея Навального провалилось, показав, что за кандидатами не идут миллионы. Оппозиционерами была выбрана тактика фейковых новостей, которая так и не смогла существенно повлиять на результаты выборов.