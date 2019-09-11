Поклонники обеспокоены здоровьем Корчевникова после операции по удалению опухоли

Москва, 11 сентября. Ведущий Борис Корчевников разместил свежий снимок в Instagram. Поклонники решили, что кумир слишком грустный на фотографии и выразили опасения по поводу его здоровья.

37-летний ведущий ранее признался, что в 2015 году пережил операцию по удалению опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. К счастью, опухоль оказалась не злокачественной.

Ведущий отметил, что в этот период жизни находился в «состоянии бессилия» и теперь вынужден восстанавливать здоровье. С тех пор поклонники внимательно следят за самочувствием кумира.

Новый снимок ведущего в Instagram немного напугал поклонников. По их мнению, на фотографии Корчевников слишком грустный. Впрочем, многие отметили, что звезда может быть в любом настроении — лишь бы был здоров.

«Живи, пожалуйста», — пишут ему в комментариях подписчики.

«Солнечный человек, но очень грустный», — отмечают пользователи соцсети.

«Не болейте, пожалуйста! Здоровья вам, счастья…» — желают ведущему россияне.

«Здоровья и всех благ!» — пишут они.

На момент болезни в 2015 году ведущий сильно поправился. Позже он объяснил, что его внешний вид был связан с прохождением лечения. После операции Корчевников пришел в прежнюю форму. Однако в последнее время звезда снова немного набрал дополнительных килограммов, что и стало поводом для волнения поклонников. Ведущий уже успокоил фанатов, заявив, что беспокоиться уже не о чем.