Бурджанадзе заявила, что вступление в НАТО сделает Грузию центром противостояния США и РФ

Тбилиси, 11 сентября. Грузия станет центром противостояния США и России в случае вступления в НАТО. Об этом заявила экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

По ее словам, вступление в НАТО сделает Грузию местом противостояния двух сверхдержав, обладающих ядерным вооружением.

«Это означает, что мы на нашей маленькой территории расположим две противоборствующие военные силы. Любой маленький конфликт между ними будет для Грузии пагубным», — сказала Бурджанадзе в эфире грузинского телеканала Pirveli.

Она также добавила, власти Грузии должны начать прямой диалог с Россией, который позволит восстановить нормальные отношения между странами.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Грузия сможет стать членом альянса, если откажется от Абхазии и Южной Осетии.

Стоит отметить, что действующие власти Грузии поддерживают курс на вступление страны в НАТО. В 2018 году генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг подтвердил намерение принять Грузию в состав альянса, однако не смог назвать конкретную дату.

Сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году после того, как страна присоединилась к программе альянса «Партнерство ради мира». В 2011 году Грузия получила статус «страны-аспиранта НАТО». В 2014 году на саммите НАТО был утвержден пакет мер, которые помогут Грузии вступить стать членом альянса.