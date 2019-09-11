Менеджер Нурмагомедова оценил шансы Макгрегора на реванш с российским бойцом

Лас-Вегас, 11 сентября. Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз заявил, что у ирландца Конора Макгрегора нет шансов на реванш с российским бойцом.

«Сейчас Макгрегор уже никому не нужен, его время ушло. Мы о нем даже говорить не хотим. Зачем? Хабиб уже победил его. Единственное, что Конор умеет, — раскручивать всякую грязь», — приводит слова Абдельазиза TMZ.

Абдельазиз привел в пример поединок Нурмагомедова с американцем Дастином Порье. Менеджер отметил, что после боя соперники проявили уважение друг к другу. Шансы Макгрегора на реванш с Нурмагомедовым он оценил в 0,00%.

В октябре 2018 года Нурмагомедов одержал победу в поединке с Макгрегором, завоевав титул чемпиона UFC в легком весе. После боя произошла потасовка с участием спортсменов, что стало причиной дисциплинарного расследования в отношении ее участников.

Макгрегор неоднократно устраивал выходки с побоями и оскорблениями. Ранее в Сети появилось видео, как Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу в баре за то, что тот отказался выпить предложенный бойцом напиток. Нурмагомедов, комментируя выходку ирландца, заявил, что Макгрегор сходит с ума.