Суд освободил Серебренникова от подписки о невыезде. ФАН-ТВ

Мещанским судом 11 сентября было возвращено дело «Седьмой студии» в Генпрокуратуру на доследование и отменена мера пресечения Кириллу Серебренникову.

Адвокат другого фигуранта дела Юрия Итина Юрий Лысенко еще до объявления судьей решения выразил свои впечатления.

«Судья намеревается направить дело прокурору, так как в нем появились (да они, в общем-то, и раньше были, судья только в этом убедилась) обстоятельства, которые невозможно устранить в суде. А значит, не может быть постановлен законно обоснованный приговор».

Он прокомментировал также заявление обвинения, согласно которому подсудимые могут скрыться и не стоит отменять меру пресечения или изменять ее.

«Это обвинение. Их задача — реализовать дело правдами и неправдами. Вообще-то, закон говорит, что если прокурор в суде пришел к выводу о том, что не доказано преступление, то он обязан отказаться от обвинения. Но такое бывает крайне редко».

Кроме того, Лысенко описал, какое решение судьи ожидал услышать.

«Наверное, она будет принимать решение о направлении. А стороны уже вправе обжаловать, та же прокуратура. Если они против, они будут обжаловать наверняка. Обычно так делается».

Адвокату был задан вопрос о том, ждет ли он отмены меры пресечения.

«Я думаю, да. Давно уже отпала в ней необходимость, еще когда дело в суд поступило».

После оглашения судьей решения Лысенко высказался о перспективах всего дела.

«Оправдание. Мой подзащитный Юрий Константинович невиновен. Он не совершал преступления, никакого. Мы к этому идем, я думаю, так и будет. Не будем гадать, но мы целенаправленно к этому идем, очень давно. Уже третий год идет, как мы приводим доводы в пользу своей невиновности. Я думаю, так и будет».

Напомним, подсудимым вменяется хищение бюджетных 133 миллионов рублей, выделенных основанной Серебренниковым «Седьмой студии» на популяризацию и развитие современного искусства.