Российскую туриндустрию в ближайшие годы ждет прорыв

Санкт-Петербург, 11 сентября. Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова заявила, что ближайшие 10–15 лет должны стать прорывными для страны. Об этом она сообщила на 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO).

Догузова подчеркнула, что Ростуризм и министерство экономического развития РФ ставят перед страной амбициозные задачи. Однако она отметила, что эти цели являются реальными для достижения.

«Мы бы их не ставили перед собой, если бы не верили, что сможем достичь этих целей, — констатировала она. — Мы будем много работать».

По словам главы Ростуризма, власти планируют перезапустить туристическую отрасль в стране.

«Предстоящие 10–15 лет должны стать прорывными для российской туриндустрии, — пообещала Догузова. — Мы будем делать все возможное для того, чтобы развивать внутренний и въездной туризм — два основных наших приоритета».

В Петербурге в среду состоялась выставочная экспозиция Saint Petersburg Travel Hub. Мероприятие посетил губернатор города Александр Беглов. Глава города сообщил, что Петербург планирует создавать новые туристические маршруты вместе с другими регионами.

В качестве одного из примеров Беглов привел действующую программу «Серебряное ожерелье России», которая предлагает посетить древние русские поселения в Ленинградской, Архангельской, Мурманской и других областях. По мнению главы Северной столицы, через несколько лет город сможет принимать 12 млн туристов в год.