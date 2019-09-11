В Госдуме отреагировали на обвинения в адрес Цемаха по поводу крушения MH17

Евродепутат от Нидерландов Кати Пири заявила, что «жесткая позиция» Москвы и то, как Россия настаивала на выдаче Владимира Цемаха, якобы свидетельствует о его причастности к гибели Boeing MH17.

«С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание», — сказала Пири.

Сейчас же Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха подозреваемым по делу о MH17.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей возмутился высказыванием европейского политика. Недоумение российского парламентария вызвало бездоказательность тех обвинений, которые регулярно звучат в адрес Москвы со стороны западных стран.

«Я думаю, многие европейские политики придерживаются старого правила и стараются как можно больше привлечь негативного внимания к России, причем безо всякой аргументации, без приведения каких-либо фактов. Все обвинения, которые мы слышим, являются надуманными. Причем, подчеркну, Цемах не признал свою вину и не признает», — напоминает парламентарий.

Депутат Госдумы констатировал, что Запад пытается продолжать давить на Российскую Федерацию, не имея на это ни морального права, ни каких-либо доказательств.

«Это безапелляционное заявление — очередная попытка оказать давление на Россию в части возложить на Москву вину за произошедшее в небе над Украиной. Все подобные демарши являются абсолютно надуманными», — резюмировал Юрий Швыткин.

Ранее жена Цемаха рассказала, что де-факто украинские спецслужбы похитили ее супруга, чтобы представить как «ценного свидетеля». Однако в момент трагедии Цемах не был прикомандирован, констатировала она. По ее словам, на должность начальника ПВО города Снежное Цемаха назначили только через несколько месяцев после трагедии — в октябре 2014 года.

Напомним, катастрофа Boeing 777 в Донецкой области произошла 17 июля, в результате крушения воздушного судна погибло 298 человек. Киев бездоказательно обвинил в инциденте Москву. Российская сторона представила номер ракеты, с помощью которой был сбит самолет. Согласно обнародованной информации, в катастрофе была виновна Украина. Со стороны Киева и стран Запада никакой внятной реакции на опубликованные данные не последовало.