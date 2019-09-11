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Трамп рассказал о «больших ошибках» Болтона на посту советника по нацбезопасности

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Трамп рассказал о «больших ошибках» Болтона на посту советника по нацбезопасности

Вашингтон, 11 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что уже бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон совершал ошибки в своих рекомендациях и не находил общего языка с важными людьми в администрации.

«Он совершил некоторые очень большие ошибки. Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными», — объяснил Трамп.

Кроме того, как заявил глава Белого дома, Болтон придерживался неверной позиции по Венесуэле. Об этом пишет Reuters.

Также Трамп указал на то, что высказывания Болтона о «ливийской модели» урегулирования ядерной проблемы КНДР лишь затянули ее решение. По словам американского президента, в настоящее время он рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Трамп уволил Болтона с должности своего советника по национальной безопасности. По словам главы Белого дома, он и сотрудники администрации президента США категорически не согласны с инициативами Болтона. Уже бывший советник президента США по национальной безопасности Болтон не смог вписаться в политику президента США Дональда Трампа. Об этом заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов в комментарии Федеральному агентству новостей.

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