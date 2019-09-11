Ученый из Подмосковья создал глюкометр-клипсу для больной диабетом сестры

Москва, 11 сентября. Ученый Владимир Козлов изобрел инновационный глюкометр в виде маленькой клипсы для больной диабетом сестры.

Сестра 26-летнего ученого практически с рождения страдает диабетом. Как отметил Козлов, люди с таким заболеванием вынуждены постоянно контролировать уровень сахара в крови. Приборы для измерения сахара неточные, кроме того, необходимо каждый раз делать прокол кожи. Диабетики стесняются проводить процедуры при окружающих, а от постоянного использования у них исколоты все пальцы.

Ученый решил найти другой способ контролировать заболевание. Он разработал глюкометр в виде маленькой клипсы, которая крепится на ухо. Каждые 30 секунд прибор замеряет уровень сахара без прокола, используются волны, которые подсвечивают мочку уха. Информация поступает на гаджет, для этого необходимо лишь установить необходимое приложение. Точность такого прибора составляет 95-96%, что значительно выше, чем у инвазивного прибора. Клипса получила название AnnNIGM.

По словам Козлова, прибор поступит на массовый рынок уже в октябре. Создатель позаботился, чтобы его изобретение было доступно всем – цена клипсы составляет 30 тысяч рублей. Кроме того, ученый планирует сделать прибор водонепроницаемым, а также создать разноцветные чехлы с персонажами мультиков для детей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Руководитель бизнес-инкубатора МФТИ «Физтех.Старт» Александр Белов подтвердил, что аналогов глюкометра-клипсы в мире пока не существует. Белов считает, что молодой человек талантлив и в будущем создаст еще не один инновационный проект.