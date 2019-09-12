В Алтайском крае собирают подписи в защиту трех тысяч детей, оставшихся без школы

Жители Ерестного поселка и прилегающих территорий собирают подписи в защиту своих детей, которые остались без школы, детского сада и организованной развозки ребят по школьным и дошкольным учреждениям. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали в МООЗПП «Гражданский патруль», к которым граждане обратились за юридической поддержкой. В настоящее время общественники требуют от губернатора Алтайского края Виктора Томенко организовать внутриведомственную проверку по факту сноса местной школы, а также прояснить вопрос передачи земли этой школы под строительство частных домов. И, конечно же, от губернатора очень ждут конкретных шагов в сторону строительства новой школы, в которой семьи крайне нуждаются.

«В советские годы здесь работала десятилетка, потом количество классов сокращали, пока не осталась только начальная школа, какое-то время при ней даже работал детский сад, — пояснил ФАН руководитель барнаульского отделения «Гражданского патруля» Игорь Берг. — Школа №40 была хорошей, там даже был разбит дендрарий, фактически она стала центром культурного досуга для многих жителей. Но постепенно она стала приходить в упадок. Здание деревянное, старое. В 2008 году, когда все ушли на каникулы, в учительской кто-то развел костер, после чего здание признали небезопасным и в 2009 году снесли. Но альтернативы жителям так и не предложили, зато кусочки земли постепенно начали «отрезать» под строительство частных коттеджей. Коттеджи там стоят хорошие, люди в них живут серьезные. Территория школы уменьшалась и уменьшалась, сейчас от здания фактически остался один фундамент. Вот этот кусочек школы еще остается в муниципальной собственности, но назначение участка, по нашим данным, уже сменили».

По словам Берга, за новую школу люди готовы биться любыми способами, вплоть до массовых пикетов, с каждым годом социальное напряжение в округе нарастает. В общей сложности адресная программа учреждения охватывала территорию, где сейчас проживает примерно 21 тысяча человек, из которых, по данным местной поликлиники, более 3 тысяч составляют дети. И у этих ребят рядом нет ни детского сада, ни школы.

«Вопрос строительства школы на Змеиногорском тракте стоит давно и остро, — уверен активист. — Но городские власти почему-то не считают нужным эту проблему решать. По нашему мнению, такая позиция руководства противоречит действующему законодательству. В наших климатических условиях пешая доступность школ не должна превышать 500 метров. Здесь же тысячи детей добираются своим ходом за несколько километров в лицей №2 и школу №48, а дошкольники — в детский сад в поселке Южный. До школ необходимо ехать на трамвае или автобусе 7 либо 8 остановок. При этом приходится пересекать опасный нерегулируемый пешеходный переход, на котором жители уже неоднократно травмировались в результате ДТП. А до школы №48 необходимо идти еще по дороге через лес. Места в детский сад дают в поселке Южном, до которого надо ехать по оживленной трассе на личном автомобиле или на автобусе».

Общественники готовят по факту бездействия властей обращение в прокуратуру, количество подписей под которым от местных жителей растет в геометрической прогрессии. Люди устали возить детей за несколько километров по пробкам или переживать за них в случае, если ребята добираются на учебу пешком. Идти им, к слову, надо через опасный тракт, где часто случаются происшествия. Одним словом, за десять лет ожидания жители дошли до окончательного понимания: миром местные власти решать вопрос с доступностью школ и детских садов для детей не будут. Федеральное агентство новостей будет следить за развитием событий в этой истории, где заложниками бездействия чиновников оказались тысячи маленьких барнаульцев, для которых ежедневный путь к знаниям стал особенно трудным.