Около 2,5 тысячи человек пропали без вести на Багамах после урагана «Дориан»

Майами, 11 сентября. Около 2,5 тысячи человек на Багамских островах числятся пропавшими без вести после урагана «Дориан».

Число жертв «Дориана», который обрушился на Багамские острова 1 сентября, достигло 50 человек. Судьба многих остается неизвестной. Как пишет Reuters, около 2,5 тысячи людей числятся пропавшими без вести после разгула природной стихии.

На Багамских островах повреждено или разрушено около 13 тысяч строений, затоплены обширные территории.

5 сентября стало известно, что во время урагана «Дориан» более 15 свертков с кокаином выбросило на пляж города Мелборн в США. С таким сообщением выступила пресс-служба полиции Мелборна. Как пишет «Царьград», предполагается, что в океане кокаин оказался не случайно. Перед разгулом стихии береговая охрана США перехватила судно наркоторговцев. Преступникам пришлось срочно избавляться от товара.