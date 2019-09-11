США одобрили продажу истребителей F-35 Польше

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Вашингтон, 11 сентября. Власти США одобрили продажу Польше 32 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны, которое входит в структуру министерства обороны США.

По данным агентства, власти США одобрили продажу 32 истребителей F-35 Польше. Общая сумма сделки составит 6,5 миллиарда долларов.

В мае 2019 года глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава направила США официальный запрос на приобретение 32 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II.

Стоит отметить, что власти Польши одними их первых увеличили военные расходы до 2% ВВП в рамках обязательств перед НАТО.

В 2018 году Польша договорилась с США о приобретении зенитно-ракетных комплексов Patriot. Позднее правительство Польши подписало соглашение на поставку американских систем Patriot на сумму 4,7 миллиарда долларов. По словам главы Минобороны Польши, к 2026 году Варшава потратит около 48 миллиардов долларов на модернизацию вооруженных сил.