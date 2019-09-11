В Крыму объяснили, как нужно реагировать на «непризнание» Киевом выборов на полуострове

Верховная рада приняла проект постановления о «непризнании» Украиной местных выборов в Крыму. Украинские парламентарии сочли электоральные процессы, завершившиеся в на полуострове, «нарушением норм международного права».

Крымский политолог Владимир Джаралла в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что документ в принципе бессмысленно обсуждать. Крымский полуостров — это территория Российской Федерации, и, следовательно, юрисдикция Украины на него не распространяется. Он назвал данный проект постановления пропагандистским ходом, который направлен прежде всего на внутреннюю аудиторию.

«Иностранная держава что-то говорит о внутренних делах России. Вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда. Мы вернулись в Россию навсегда. Следовательно, само обсуждение каких-либо фактов, связанных с соседней страной, выглядит достаточно странным. И в качестве пропагандистского хода играет на руку Киеву. Для нас лучшим ходом, я считаю, было бы простое игнорирование этих бессмысленных заявлений, генерируемых украинскими властями», — рассуждает политический аналитик.

Он подчеркнул, что Крым за пять лет в составе России успел даже эмоционально отдалиться от Украины.

«Даже если взглянуть на ту активность, которая наблюдается в крымском сегменте социальных сетей, то можно заметить, что тональность полностью совпадает с общероссийской повесткой. Это подтверждает, что мы не просто интегрировались в Россию, мы живем той же тематикой. И для нас актуальны те же самые темы, которые обсуждаются на материке. Украина даже эмоционально оказалась далеко. Да, сохранились родственные связи, продолжается общение на уровне знакомств, к счастью, оно уже не такое проблематичное, как это было пять, четыре, три года назад», — подытожил Владимир Джаралла.

8 сентября в России прошел единый день голосования. В частности, в Крыму выбирали депутатов Госсовета.

Крым снова стал частью России весной 2014 года, за это решение крымчане проголосовали на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% избирателей высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации.