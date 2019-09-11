Цены на старые iPhone резко упали в России

Москва, 11 сентября. Цены на старые модели смартфонов от американской корпорации Apple после презентации iPhone 11 резко упали в России.

Так, на официальном сайте компании 64-гигабайтные версии iPhone 8 и 8 Plus, которые на старте продаж стоили 57 и 69 тысяч рублей соответственно, в настоящее время можно купить за 52,8 тысячи и 61 тысячу рублей. Стоимость iPhone 8 составляет 40 тысяч рублей, iPhone 8 Plus — 45 тысяч.

Также значительно упала цена на iPhone XR. Если после старта продаж смартфон приобретали за 66 тысяч рублей, то сейчас ценник остановился на отметке в 50 тысяч рублей.

Напомним, презентация нового поколения смартфонов от Apple состоялась накануне. iPhone 11 стали самими мощными телефонами современности, однако радикально инновационного ничего представлено не было. Так, видеоблогер Илья Корнейчук прокомментировал презентацию новых продуктов от Apple, отметив, что главная цель сотрудников корпорации заключается в том, чтобы убедить пользователей в двух вещах: важности «начинки» смартфона и платных сервисов.